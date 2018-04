Hyundai Veloster is toe aan vervanging

Door: BV

Het is inmiddels ruim 7 jaar geleden dat Hyundai voor het eerst met de eigenzinnige Veloster op de proppen kwam. Ja, eigenzinnig, want het model beschikt over twee deuren aan één zijde en een enkel portier aan de andere kant. En nu is het tijd voor een nieuwe. Die debuteert in januari op het Autosalon van Detroit, maar komt al even poseren in een opvallende camouflage-outfit.

Herkenbaar

Het lijnenspel blijft, dat is nu al te zien, herkenbaar. Natuurlijk evolueert het. Met onder meer een grotere grille, LEDs in de lichtunits, vouwen over de wielkasten en een achterbumper met wat meer attitude. Wat er met die asymmetrische deuropstelling gebeurde, valt nog niet met zekerheid te zeggen.

En de specs?

Te vroeg! Daar zeggen de Koreanen nog niets over. Er wordt wel gespeculeerd over een 1.4 en 1.6 op benzine, beiden met een turbo+. Dat een automaat (7 verzetten, 2 koppelingen) leverbaar wordt naast de handbak (6 versnellingen), staat nu eigenlijk al vast. In Zuid-Korea wordt het model alvast mooi uitgerust. Daar prijken een adaptieve snelheidsregelaar, een head-up-display en een rijstrookassistent op de lijst met standaarduitrusting.