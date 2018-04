Officieel: de nieuwe Mercedes CLS

Door: BV

Hoe de nieuwe Mercedes CLS eruit ziet, weten we al sinds gisteren. Maar technische details, werden door de Duitsers nog angstvallig afgeschermd. Want hoewel deze modellijn al sinds het begin gebruik maakte van de technische basis van de E-Klasse, en dat nog steeds zo is, wil dat niet zeggen dat er geen nieuws te melden valt.

Veel LEDs

Mercedes is aan de binnenzijde bijvoorbeeld al erg fier op de aanwezigheid van almaar slimmere sfeerverlichting. De LED’s kunnen 64 kleurtjes aannemen. En als je de airco verzet, zie je dat tegenwoordig ook heel eventjes aan het sfeerlicht. Dat wordt even rood wanneer de temperatuur omhoog gaat en blauw wanneer je het frisser maakt. En je kan meteen vergeten van dat even ‘discreet’ te doen.

Een andere eye-catcher, is de zogeheten extended cockpit. Daarin wordt een digitaal scherm voor de bestuurder naadloos (letterlijk) gecombineerd met het informatiedisplay. Net als in de E- en S-Klasse (en binnenkort ook in de nieuwe A-Klasse). Maar je meot er wel nog steeds voro bijbetalen, want ander krijg je gewoon analoge tellers voor je neus.

Een echte vijfzitter

De CLS is nu een echte vijfzitter, met drie volwaardige zitplaatsen op de achterbank. Mercedes wil het model nu duidelijk ook slijten aan mensen die geen toegevingen willen doen op vlak van bruikbaarheid. Je krijgt zelfs een in drie delen neerklapbare achterbank. Voor het geval de kofferruimte van 500l niet voldoet.

En de motoren?

Onder de kap komen twee verschillende diesels en één enkele benzine. Om mee te beginnen, tenminste, want er zit nog meer in de pijplijn. Een hybride bijvoorbeeld.

Op dieselvlak noteren we een 3-liter zes-in-lijn die 340pk en 700Nm opwekt. Die krijgt ‘400d’ op de kofferklep. Mag het ook wat minder zijn, dan ga je voor de 350d. Identiek dezelfde motor, zij het met slechts 286pk en 600Nm. Beide motoren nemen genoegen met 5,6l/100km. Traag kan je deze standaard aan een automaat gekoppelde combinaties niet noemen. De snelste haalt 100 in 5 tellen. De trage(re) geeft slechts 7 tienden toe.

Op benzinemotor is gloednieuw. Het gaat hier nu ook om een zes-in-lijn (Mercedes stapt af van de V6). Eveneens drie liter groot en 362pk en 500Nm sterk. Maar daarnaast ook nog eens voorzien van een 48V elektrisch systeem dat desnoods zelfs een extra duw in de rug kan geven. Een boost-functie kan de benzinemotor korte tijd met nog eens 22pk en 250Nm versterken. Het resultaat is een sprinttijd van 4,8 tellen en een verbruik dat ondanks die scherpe prestaties beperkt blijft tot 7,5l/100km.

Wanneer te koop?

De nieuwe CLS wordt leverbaar vanaf maart. Mercedes trapt af met een speciale ‘Edition 1’, die beschikt over een specifieke aankleding en uitrusting.