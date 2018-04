Kijk binnen in de nieuwe Mercedes A-Klasse

Door: BV

De nieuwe generatie van de A debuteert pas volgend jaar in maart. Het Autosalon van Genève is waar het gaat gebeuren. Mercedes heeft dus nog wel wat tijd om het publiek op te warmen. Het is echter al volop bezig. Nu krijgen we de eerste blik op het interieur, samen met de eerste concrete details.

Eerst wat voor de hand ligt

Je kan er niet naast kijken: een gigantisch scherm. Twee eigenlijk. Hoe groot die zijn zal afhangen van welke versie je neemt. De toppers krijgen twee exemplaren met en 10,25” diameter. Instappers zullen het stellen met twee exemplaren van 7”. In eerste geval zal Mercedes ze (zoals op de beelden) netjes wegstoppen achter één onafgebroken glaspartij. Zoals in de jongste S-Klasse en E-Klasse. En het kleine scherm dat eruit ziet alsof iemand z’n iPad mini tegen het dashboard gekleefd heeft, is verleden tijd. Driewerf hoera.

Wie uit bovenstaande paragraaf ook distilleert dat de A-Klasse niets meer moet hebben van traditionele wijzerplaten, is helemaal juist. Weg ermee, zegt het merk. Alle controlefuncties zijn overigens samengebracht in de twee schermen. Ook de bediening van de airco en het infotainment. Aan touch screens doet Mercedes nog steeds niet. Je moet het doen via de bediening op de middentunnel.

Uniform

Er komen een aantal verschillende A-Klasse-afgeleiden op de markt. De Duitsers hebben het daarmee wellicht over de ganse modelfamilie. Mogelijk met inbegrip van de volgende generatie CLA en GLA. Allen zullen hetzelfde interieur delen. Je moet je daar overigens beter in voelen. Enkele snufjes uit hogere segmenten worden geïntroduceerd. Denk aan zetels met massagefuncties en 64 LED’s die voor welgemikte streepjes sfeerlicht zorgen.

Ruimer

Het is in de autosector een plaat die blijft hangen: hij is groter dan z’n voorganger. En het is effectief zo. De schouderruimte gaat er voor voor- en achterpassagiers respectievelijk 1 en 2,2cm op vooruit. De hoofdruimte neemt iets meer dan een halve centimeter toe en bij de ellebogen komt er ruim 3,5cm bij. De koffer wordt 29l ruimer. Er zal 370l in passen. Tegelijk wordt die praktischer, zo belooft Mercedes. Gedeelde achterlichten zorgen ervoor dat de kofferopening leifst 20cm breder werd dan voorheen. En de koffervloer werd 11,5cm langer.

Buiten kijken

Het zicht rondom is bij nogal wat nieuwe auto’s bedroevend. Mercedes lijkt dat te erkennen. Het zorgt immers voor een groter kijkoppervlak. De ruimte die dashboard, stijlen en spiegels uit je gezichtsveld wegnemen werd met 10% verminderd. En het merk zet de spiegels op de deur in plaats van in de spiegeldriehoek.

De verkoop van de nieuwe A-Klasse start tegen de zomer van volgend jaar. In het kielzog van de hatchback volgt een sedan met een conventionele en verlengde wielbasis (wellicht enkel voor China). In 2019 krijgen we dan wellicht een nieuwe CLA en GLA achter de kiezen.