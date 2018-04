Mercedes pent auto’s nu aan Cote d’Azur

Door: BV

Mercedes opent een nieuw designcentrum aan de Franse Cote d’Azur. De faciliteit is beschut gelegen (pottenkijkers zijn niet welkom) in de Sophia Antipolis Science and Technology Park bij Antibes. Dat is zowat de Franse tegenhanger van Silicon Valley. Onder meer Hewlett Packard, SAP en Huawei hebben er vestigingen.

Mooie locaties inspireren

Designers laten zich naar verluid inspireren door hun omgeving, de sfeer en het klimaat. Daarom heeft Mercedes niet louter designstudio’s bij het hoofdkwartier in Stuttgart, maar ook elders ter wereld. In China is er vanzelfsprekend één, want tegenwoordig moet alles wat een luxemerk uitbrengt, getoetst worden aan de smaak van de grootste nog te veroveren automarkt ter wereld. Maar het bedrijf heeft ook twee designstudio’s in Californië en eentje aan het Italiaanse Comomeer.