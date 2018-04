Tesla limousine is koop met beetje werk aan

Door: BV

Een break van de Tesla Model S konden we je al serveren. Die wordt als alles voorspoedig verloopt binnenkort als kit voorgesteld. Maar het kan nog groter. Bij een bedrijf in het Californische Huntington Beach staat immers deze Tesla Model S limousine te koop.

Beetje werk aan

De melding ‘beetje werk aan’ is bij de verkoop welk op z’n plaats. De Tesla P85D kreeg wel een aluminium tussenstuk, maar is niet helemaal af. Er zijn nog enkele restklusjes. De auto is gebouwd als reclameobject en moest daarvoor niet helemaal juist zijn. Het is nu aan een durver om ervan uit te gaan dat de limousinebouwer (want het is wel een gespecialiseerd bedrijf) voldoende aandacht aan de structuur gaf. Die P85D is tenslotte verre van een trage auto, ook met een verlengstuk vermoeden we.