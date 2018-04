Volkswagen bouwt 6 miljoen auto’s in 2017

Door: BV

In de nasleep van de dieselgate-affaire hoor je bij Volkswagen (tijdelijk) iets minder ambitieuze praat. De targets zijn dan wel even bijgesteld, maar de megalomane Duitse fabrikant stoomt niettemin voorwaarts.

6 miljoen

In 2017 zal het bedrijf voor de eerste keer meer dan 6 miljoen auto’s bouwen. Nieuwe modellen als de T-Roc en de Atlas (bij ons niet verkrijgbaar) zorgen voor een extra stimulans. Maar het is de solide prestatie van de vaste waarden, de Polo, Golf en Passat, die nog steeds het grootste volume draagt.

60 modellen

Wereldwijd voert het Duitse merk meer dan 60 verschillende modellen. En daar komen er de volgend jaar nog enkele bij. Een T-Cross, een kleiner broertje voor de T-Roc, is in de maak. En dan zit er ook nog het noodzakelijke elektrische offensief in de pijplijn.

Sinds de eerste VW Kever uit de fabriekshallen werd gerold, inmiddels 72 jaar geleden, bouwde het merk al 150 miljoen auto’s.