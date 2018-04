Kleine Fiat heeft interieur

Door: BV

Dit is de nieuwe Fiat Cronos. Die gaat volgend jaar in productie op de site van het merk in Cordoba. Niet in Spanje, maar in Argentinië. De Cronos, waarvan we eerder al het uiterlijk te zien kregen, is dan ook in de eerste plaats bestemd voor de Zuid-Amerikaanse markt. Kleine sedans zijn daar nog hip. Maar sluit niet uit dat de lijnen ook getransplanteerd worden op een hatchback met meer internationale ambities.

Aan de binnenkant

Voor het eerst toont Fiat ons nu ook het interieur van z’n nieuwste ukkepuk. Een generische binnenruimte dat grote overeenkomsten vertoond met dat van andere Fiats. Je ontwaart vooral overeenkomsten met de Fiat Tipo die een maat groter is.

De instapmotor wordt een 1.3 met 101pk, terwijl de grootste centrale 1,8l slagvolume krijgt, met 139pk. Behalve ruimte voor vijf inzittenden, kan er ook een karrenvracht aan bagage mee. Traditioneel is dat een sterk punt van dit type wagens, hoewel de laadruimte bij een vijfdeurs natuurlijk flexibeler in te delen is. Fiat belooft meer dan 520l stouwcapaciteit.