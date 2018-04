Fiat Tipo: hatchback en break

Door: BV

De Fiat Aegea zakt af naar onze contreien onder de naam Tipo. Dat wisten we al. Maar we hadden er tot op heden alleen maar de vierdeurs van te zien gekregen. En daar zit in West Europa niemand op te wachten. Maar nu is er ook de eerder aangekondigde break. En als toetje gooit Fiat er ook meteen een hatchback tegenaan.

Geen verrassingen

Aangezien de vierdeurs nog maar weinig geheimen heeft, weten we ook het belangrijkste over deze versies. Dat hij er komt met twee benzine- en twee dieselmotoren bijvoorbeeld. En dat hij minimaal 95 en maximaal 120pk sterk is. Zowel de vijfdeurs als de break debuteren op het Autosalon van Genève.