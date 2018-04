Nieuwe Mercedes G kan een berg op

Door: BV

Volgende week is het zover. Dan debuteert de nieuwe Mercedes G-Klasse op het Autosalon van Detroit. Een memorabele gebeurtenis, want het is de eerste keer in 40 jaar tijd dat de G compleet nieuw werd ontwikkeld. Dat gebeurt maar eens in een generatie. Logisch dus, dat de Duitsers de spanning opbouwen en cultiveren. Het interieur kregen we al eerder te zien. En ditmaal lossen de Duitsers informatie over z’n terreincapaciteiten.

In Graz sinds 1979

Om al bij voorbaat alle twijfel over de klimvaardigheid van de nieuwe terreinwagen de kop in te drukken, ging Mercedes de berg op voor een fotoshoot. De plaatjes werden geschoten op de Schöckl. Een 1.445m hoge berg vlakbij het Oostenrijkse Graz. Dat zeggen we erbij omdat Magna Steyr daar gevestigd is. Dat bedrijf bouwt de hoekige creatie al sinds 1979.

Op een ladderframe

De nieuwe G-Klasse behoudt z’n robuuste ladderframe, maar krijgt een compleet nieuwe ophanging. Achteraan zit voortaan een starre as met een gevoelig betere geleiding, terwijl vooraan een onafhankelijke ophanging zit. De wieluitslag op de voortrein is daardoor wat beperkt, maar dat was sowieso een element waarop de Duitser eerder al voorrang moest geven aan Land-Rovers en Toyota’s. Die konden hun wielen verder uitsteken. De G had altijd al de mogelijkheid om dat goed te maken door zo maar eventjes drie vergrendelbare differentiëlen te voorzien (voor, midden en achter). Die zijn nog steeds present. De verdeling tussen de voor- en achteras geschiedt in normale omstandigheden volgens een 40/60-verhouding. Maar die kan net als de differentiële op beide assen geheel geblokkeerd worden. Wat onder de kap zit zeggen de Duitsers niet. Dat de kracht die daar opgewekt wordt, via een negentrapsautomaat (met koppelomvormer) met een extra reductieverhouding (Van 1:00 naar 2:93, waardoor je de facto over niet minder dan 18 overbrengingsverhoudingen beschikt), naar de wielen gestuurd wordt, weten we nu wel.

Op het terrein

De G-Klasse ligt tussen de assen wat hoger van de grond dan z’n voorganger. En hij heeft nu meer elektronische hulpmiddelen dan tevoren. De terreinstand inschakelen zorgt nu voor elektronische bemoeienissen met de remmen, ophanging, besturing en desnoods ook het 360° camerasyssteem. De voornaamste eigenschappen (voor zover reeds bekend) hebben we hieronder even opgelijst.

Mercedes G-Klasse

MY2017 MY2018 NEW Bodemvrijheid tussen assen 205mm 241mm Doorwaadbare diepte 600mm 700mm Aanloophoek (voor) 36° 31° Vertrekhoek (achter) 27° 30° Hellingshoek 28,4° 26°

Een nieuw informatiedisplay zal je tijdens het ploeterwerk een overzicht geven alle relevante hoeken. Kwestie van niet op je dak te eindigen.