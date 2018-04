Gelekt: dit is de nieuwe Mercedes G-Klasse

Door: BV

Mercedes werkte langzaam maar zeker toe naar de voorstelling van de nieuwe G-Klasse. Eerder al toonden we het interieur en eerder vandaag konden we enkele technische aspecten beter toelichten (hier). Maar nu gaat het model, tegen de wil van het merk in, al naakt.

Helemaal nieuw, maar je ziet het niet

Dat de Duitsers zouden kiezen voor een evolutief design was ook door de camouflageprint te zien. Speculeren hoeft nu echter niet meer want der eerste beelden, die afkomstig lijken te zijn uit een officiële video, zijn gelekt.

De koets is dermate gelijkaardig vormgegeven dat de gewijzigde afmetingen nauwelijks opvallen. Nochtans werd het model een stuk breder en ligt het ook (tussen beide assen) verder van het wegdek. Typische kenmerken als zichtbare dakgoten, rechte stootstrips, bovenop de vleugels ingewerkte richtinaanwijzers en het reservewiel tegen de kofferklep bleven allemaal.

Meer aerodynamische spiegels, een motorkap die meer afloopt en beter ingewerkte achterlichten maken echter duidelijk dat het om een compleet nieuwe koets gaat.

Of Mercedes nu nog wacht tot 15 januari om alle gegevens wereldkundig te maken, is koffiedik kijken. Lost het merk eerder officieel beeld, dan ontdek je dat hoedanook op Auto55.be.