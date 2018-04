BMW X2: dit kost hij

Door: BV

De eind oktober voorgestelde BMW X2 combineert grosso modo de buitenmaten van de reeds langer gekende BMW X1 met een dynamischer profiel en een daklijn die 7cm lager ligt. De SUV komt pas dit voorjaar op de markt, maar van de eerste motoren heeft de invoerder inmiddels de prijzen bekendgemaakt. Logisch, want tijdens de aankomende autosalonperiode wil het al wat handtekeningen verzamelen.

Prijs BMW X2

Hoewel het motorenaanbod nog voor de marktintroductie wordt uitgebreid met meer bescheiden motorversies (BMW X2 sDrive18i met 140pk sterke driecilinder en de X2 sDrive18d met 150 pk en even krachtige X2 xDrive18d), zijn er louter prijzen voor de krachtiger versies.

Benzine en diesel

Voorlopig is de instapper dus een X2 sDrive 20i (192pk, 134g, 7,7s). Opgelet, met voorwielaandrijving, niet met achterwielaandrijving. Die kost je € 38.400 en € 2.050 extra als je wil dat ook de achterwielen bijgeschakeld worden.

De dieselversies worden steeds voorzien van integraalaandrijving en krijgen bijgevolg xDrive in de naam. Er is een 20d (190pk, 126g, 7,7s) en een 25d (231pk, 139g, 6,7s). De eerste maakt je minstens € 41.800 armer terwijl de tweede voor ten minste - want de optiepolitiek bij BMW is nog steeds dezelfde - voor € 47.200 in je begroting moet staan.

Meer details over de BMW X2 vind je hier.