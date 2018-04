Facelift BMW 2-Serie Active Tourer in première op salon Brussel

Door: BV

Sinds hun introductie in 2014 verkocht BMW wereldwijd al 380.000 exemplaren van de voorwielaangedreven monovolume. Een groot succes, temeer omdat BMW zowat 70% van de klanten ervoor lospeuterde bij andere merken. Om nog wat langer op dat elan door te gaan worden de Active Tourer (voor vijf inzittenden) en de Gran Tourer (verkrijgbaar met derde zitrij) opgefrist.

Facelift volgens het boekje

Wereldschokkende aanpassingen zijn er niet. De makkelijkste manier om de versie die vanaf maart 2018 leverbaar is (en meteen te bekijken valt op het Autosalon van Brussel) van een eerdere uitvoering te onderscheiden is de grootte van de grille. De nieren ondergaan immers een groeischoot. Ze zitten boven een hertekende bumper, die je ook achteraan op de lijst met aanpassingen mag zetten. En alle viercilindermodellen (de instappers hebben slechts 3 pitten) doen het nu met een dubbele uitlaat.

Aan de binnenzijde gaat het eveneens om detailaanpassingen. Een andere achtergrondtint voor de wijzerplaten bijvoorbeeld. Of een aangepaste selectiehendel voor de automaat. En er zijn nieuwe stoffen voor de aankleding.

Minder verbruik, meer verzetten

BMW werpt ook op dat de motoren intern zijn herwerkt. Dat zie je eigenlijk niet aan de prestaties. Die bleven omzeggens gelijk. Maar het verbruik zakt er wel door. Ook is voor het eerst een zevenstrapsautomaat met dubbele koppeling leverbaar in beide modellen. Die is optioneel voor varianten die standaard over een handbediende zesbak beschikken en standaard op de 220i. De 225i xDrive en 220d zijn dan weer altijd voorzien van een achttrapsautomaat.