Deze VW Jetta is te groot voor Europa

Door: BV

Volkswagen heeft een nieuwe generatie van de Jetta voorgesteld. In de VS, tenminste. De nieuwe, zevende generatie van het model debuteert op het Autosalon van Detroit. Net zoals de Golf is hij genesteld bovenop de MQB-bodemplaat, maar de maatvoering is specifiek.

Te groot

Met een lengte van 4,70m, een breedte van 1,80m en hoogte van 1,56m, komt hij zelfs aardig dicht in de buurt van de jongste generatie Passat. Die is niet eens 7cm langer en 3cm breder. De twee zitten dus te dicht bij elkaar in de buurt en de Jetta - waarvan de huidige generatie bij ons wel gewoon verkrijgbaar is - wacht derhalve geen Europese carrière.

Ook als Sagitar

Mexico is de eerste markt die de nieuwe Jetta mag verkopen, op de hielen gezeten door de VS zelf. Later dit jaar wordt het model vervolgens op de Chinese markt losgelaten. Quasi identiek, maar wel onder een ander naam: als Sagitar.