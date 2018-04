Brabus C63S Coupé: afronden naar boven

Door: BV

We kunnen ons moeilijk voorstellen dat je het stuur neemt van een Mercedes C63 AMG Coupé en denkt… dat heeft nu écht een beetje meer power nodig. Maar het màg natuurlijk altijd wat meer zijn. Dat vindt Mercedes-specialist Brabus ook.

Agressief uiterlijk

Ja, natuurlijk is er een agressieve koetswerkkit. En is het interieur ook aangepakt in de hoop dat je er nooit meer in tot rust komt. Maar het echte nieuws zit natuurlijk onder de kap. Daar is de 4-liter V8 met twee turbo’s nog eens onder handen genomen. Bij Mercedes tikt de krachtigste versie net boven 500pk af, maar Brabus houdt van een rond cijfer: 600pk (+90pk) en 800Nm (+100Nm). In eerste instantie weliswaar, want je kan er nog een smak extra (centen) tegengooien om op 650pk en 820Nm uit te komen.

Of de banden onder al dat geweld het rubber koel kunnen houden is niet geweten. De exacte prestaties geeft Brabus niet vrij. Maar als je weet dat je bij AMG al een sprinttijd van minder dan 4 seconden kan aflezen dan weet je het wel.