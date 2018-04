Hyundai trekt blik lef open met nieuwe Santa Fé

Door: BV

De jongste tijd etaleert Hyundai meer durf in het ontwerp van z’n producten. Wat zeggen we? Véél meer durf. De nieuwe compacte SUV van het bedrijf, de Kona, laat zich op die manier het meest onderscheiden. Dat smaakt duidelijk naar meer. Deze eerste schetsen van de nieuwe Hyundai Santa Fé illustreren dat.

Gigantische grille

Het lijkt wel alsof autobouwers er nog snel eens van willen profiteren voor de elektrische auto onvermijdelijk wordt: een grote grille. Met in dit geval gesplitste dagrijlichten en koplampen. Via gesculpteerde flanken kom je uit bij een achterzijde die in de eerste plaats de breedte van het model lijkt te willen accentueren.

Je mag rekenen op zowel vijf- als zevenzitsversies en benzine- en dieselmotoren (wellicht zelfs een plug-in-hybride in een later stadium), maar details daarover willen de Koreanen nog niet kwijt.