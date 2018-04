Dit is de compleet nieuwe Mercedes A-Klasse

Door: BV

Mercedes stelde vandaag de vierde generatie van de A-Klasse voor. De hatchback heeft nu meer stijl en meer technologie dan ooit tevoren. En hij werd een klein beetje groter. Z’n interieur kregen we eerder al te zien. Daarin domineert een geheel digitale boordplank (leverbaar in drie varianten). Dat deden we je hier al uit de doeken.

Beetje groter

De jongste A staat op een bodemplaat die tussen beide assen 3cm groeide en waarvan sporen 1,4cm breder worden. Dat is voldoende om een vergelijkbare voetafdruk te bekomen, maar toch telkens wat weer ruimte voor de inzittenden en de bagage op te kunnen laten tekenen.

Kwaad kijken

De A-Klasse heeft dezelfde kwade blik als de onlangs voorgestelde Mercedes CLS. En hij heeft een achterpartij waarin de lichtunits voor zichzelf een meer prominente rol opeisen.

Nieuwe motoren

Op motorisch vlak valt er heel wat nieuws te rapen. Zo is er een 1,4l turbomotor die 161pk en 250Nm toevertrouwt aan een handbediende zesbak of een automaat met een versnelling meer. Een tweeliter staat ook nog in het aanbod, met 221pk en 350Nm (alleen met zeventrapsautomaat). Dat vermogen zou een handvol jaren geleden nog voorbehouden zijn een snelle variant à la GTI. Er is ook een 1,5l viercilinder diesel met 114pk en 260Nm. Meer motoren volgen in een later stadium.

Halfautomatisch rijden

Wat Mercedes leerde met de autonome rijsystemen in de S-Klasse en E-Klasse past het nu ook toe op z’n kleinste model. Zo kan de A beschikken over een afstandregelaar en stuurhulp. Daartoe horen geavanceerde systemen die onder meer de snelheid aanpassen wanneer een bocht, kruispunt of rondpunt wordt genaderd.

De marktintroductie is nog voor dit jaar.