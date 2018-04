Premium bestellen met nieuwe Mercedes Sprinter

Door: BV

Mercedes stelde vandaag z’n nieuwe grote bestelwagen voor. Dat mocht wel eens, want de huidige staat inmiddels 12 jaar in de catalogus. En er verandert heel wat. Logisch, ook de tijden zijn veranderd.

Meer dan 1.700 versies

Eigen aan een bestelwagen is dat je hem moet kunnen aanpassen aan de specifieke noden van het werk. Voor bijna elk transport moet zo’n grote besteller geschikt. Om aan die uiteenlopende smaken te voldoen, zet het merk met de ster zo maar eventjes 1.700 versies op het menu. Met meer variatie van ooit tevoren. Een voorbeeld, zo horen we je vragen? Wel, de Sprinter bestaat nog steeds met achterwiel- of vierwielaandrijving, maar er is nu ook een nieuwe instapversie die zich louter bij de voorwielen voortsleept. En denk niet dat daar wat aan short. Die mag meteen 50kg meer laden dan die met achterwielaandrijving en z’n laadvloer ligt 8cm lager.

Dieselmotoren

Die nieuwe voorwieltrekker, nu we het erover hebben, zal er zijn met een manuele zesbak maar ook (een primeur voor het segment) met een negentrapsautomaat. Onder de kap zit een 2,1l viercilinder diesel die naar keuze 114 of 143pk kan opwekken. Er is een 163pk-versie met louter achterwielaandrijving en er nog een 177pk-versie die allen is voorbehouden voor kampeerauto’s. Nog meer vermogen kan ook, maar dan wordt het een drieliter zescilinder diesel met 190pk.

Ook elektrisch

Tel er nog een jaar bij en Mercedes breidt het gamma ook uit met een elektrische Sprinter, voornamelijk bedoeld voor gebruik in de stad. Voor concrete specificaties is het evenwel nog steeds te vroeg.

Meer connectiviteit

Erg fier zijn de Duitsers nog op de nieuwe connectiviteitsdiensten van de Sprinter. Die zal de facto deel gaan uitmaken van het ‘internet of things’. Concreet zou het betekenen dat de communicatie tussen fleetmanager en machine en bestuurder vlotter loopt dan ooit tevoren.