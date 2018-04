Ziehier de nieuwe Peugeot 508 (lek!)

Door: BV

De Peugeot 508 dateert alweer uit 2010. En het weze duidelijk dat Peugeot er niet zo veel van heeft kunnen slijten als het had verhoopt. Het succes van voorganger 407 kon hij niet evenaren, laat staan dat van de 406. Maar de Fransen houden wel vast aan hun aanwezigheid in het D-segment. Er komt dus een nieuw versie. Volgende maand staat die op het Autosalon van Genève, maar z’n specificaties zijn nog een goed bewaard geheim.

Eerste beelden Peugeot 508

Z’n uiterlijk was dat ook, tot nu. Dit zijn immers de eerste clandestien geschoten plaatjes van de nieuwe 508. Alleen naar de bips valt te staren, maar daaruit valt in elk geval af te leiden dat de achterpartij door een een zwarte horizontale band ingebonden wordt. Daarin leven de LED-achterlichten. Op meer over Peugeots nieuwste is het nu niet lang meer wachten.