Peugeot zet hoog in met nieuwe 508

Door: BV

Enkele dagen geleden lag de nieuwe 508 al met z’n billen bloot. Een opvallende achterpartij met LED-verlichting en een zwarte band - dat was eigenlijk alles wat je toen kon zien. Maar nu doet de 508 de full monty. We zien nu niet alleen de slanke staartlichten, maar ook de rechtopstaande neus de opvallende dagrijverlichting die over de bumper heen wordt getrokken en het silhouet dat niet alleen krachtige vouwlijnen maar ook een coupé-achtige daklijn kreeg. En er is ook meteen een 508 GT, die het dynamisme beter in de verf zet.

Opgewaardeerd interieur

Het interieurconcept met hoog opgestelde tellerpartij boven een klein stuurtje, wordt ook naar de 508 doorgetrokken. Een element waar zowel tegenstanders als fervente liefhebbers voor te vinden zijn. Het is immers eens wat anders. Daardoor krijgt de 508, net zoals de recente (erg populaire) 3008 en 5008, een digitale tellerpartij in combinatie met een ingewerkt centraal display. Meer aandacht dan voorheen ging naar de gekozen materialen terwijl het bedrijf ook van de 308 heeft geleerd dat eenvoud siert.

En onderhuids?

Voorlopig alleen speculaties, maar wellicht niet voor lang meer. De auto staat immers over anderhalve week te pronken op het Autosalon van Genève. Reken op een 1,5 en 2-liter diesel en bij de benzinemotoren zal een 1,6 wellicht de kern van het gamma uitmaken. Er wordt zelfs gefluisterd dat een 300pk sterke stekkerhybride in de sterren staat geschreven. Maar zoals gezegd, over al dat nog geen uitsluitsel.