Volvo heeft z'n nieuwe V60

Door: BV

Volvo heeft een nieuwe V60. En die is een stuk groter dan z’n voorganger. In de lengte komt er zo’n 12cm bij, voor een totaal van 4,76m. De wielbasis is genereus met 2,87m en we kunnen ook meteen zeggen dat de Zweden één van de pijnpunten van de eerste generatie aanpakken: het koffervolume. Dat zwelt naar 529l met alle zitplaatsen in gebruik en naar 1.364l met de achterbank plat (geladen tot aan het dak).

Onder de V60 vinden we alweer de Scalable Product Architecture (SPA). Dat deed ook al dienst voor de XC90 en S90/V90 (met gemengde resultaten overigens). Hier is het grootste nieuws dat dit geheel onafhankelijk opgehangen onderstel niet met één, maar zelfs met twee plug-hybride-opties beschikbaar wordt. De eerste is de T6 TwinEngine die 340pk opwekt en de tweede is de T8 waarvan het vermogen zelfs tot 390pk reikt.

Ook benzine en diesel

Volvo wil z’n klanten zo snel mogelijk aan het stopcontact krijgen, maar je kan niettemin ook nog conventionele benzine- en dieselmotoren krijgen. Die heten T5 en T6 en D3 en D4. Je mag daaruit overigens niets afleiden over de architectuur, het vermogen of zelfs het aantal cilinders. Dat zijn van die onbelangrijke details die Volvo tegenwoordig diep begraaft. Het belangrijkste is: hoe hoger het cijfer, hoe sneller de V60 is.

Gekende interieurstijl

Volvo lanceert een bijzonder trendy ogend interieur in stof, maar het borduurt vooral verder op de positieve commentaren die de recente grote Volvo’s te beurt vielen.

Abonneren, niet kopen

Voorts wil Volvo, zoals het ook al voorstelde met Polestar, je voortaan eigenlijk liever een abonnement verkopen dan een hele auto. Een maandelijkse som en dan na een aantal jaar weer in een nieuwe auto van hetzelfde merk. Dat verkiest het merk. Maar geen nood, wie liever maar één keer gaat afrekenen, krijgt nog een bestelbon. Voorlopig, tenminste.