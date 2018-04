Ford promoot Ecosport met grootste reclamepaneel ter wereld

Door: BV

Ford heeft z’n compacte SUV Ecosport onder handen genomen (test hier). Voor de Europese markt wordt die niet langer in het verre Indië gebouwd, maar dichterbij, in Roemenië. Om één en ander extra in de verf te zetten, creëerde Ford het grootste reclamepaneel ter wereld. In Madrid. En het nodigde Guinness uit omdat even te komen nakijken.

Hoe groot?

Het paneel heeft een oppervlakte die vergelijkbaar is met die van 20 tennisvelden. De canvas die ervoor nodig was weegt meer dan twee ton. Het vorige record werd in het Midden-Oosten gevestigd. Natuurlijk spuit Ford een hoop marketingonzin om je uit te leggen waarom dat nu nét voor de Ecosport moest zijn, maar die besparen we jullie. Opvallend is wel dat Ford het paneel niet eens zal zelf zal afbreken. Eind februari schenkt Ford het paneel aan een liefdadigheidsorganisatie die het materiaal 'mag hergebruiken'.