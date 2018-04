Volvo stopt ontwikkeling benzinemotoren

Door: BV

Volvo, zo is bekend, zet geheel in op een elektrificatie van z’n gamma. Iets wat overigens vroeg of laat zal gelden voor zowat elk met dat relatief grote voertuigen met een minimum aan prestaties bouwt. In Europa, dat erg strenge uitstootnormen oplegt, zal het onmogelijk zijn om aan de wettelijke eisen te voldoen zonder hulp van een elektromotor en een accuset.

Gevolgen voor benzinemotor

De extra investeringen die een uitgebreide hybridisering en elektrificatie zullen vergen zullen door de klant gevoeld worden in de portemonnee. Maar tegelijk wordt er ook elders bespaard. Volvo geeft nu al aan dat z’n huidige generatie benzinemotoren wellicht de laatste is. Er worden geen extra investeringen meer voor gepland. Want, ook al zullen ze snel als vervuilend gecatalogeerd worden door de immer voortschrijdende normering, in combinatie met elektomotoren kunnen ze nog héél lang mee.