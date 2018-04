Mercedes X-Klasse met zescilinder

Door: BV

Natuurlijk wordt er wel eens smalend gedaan over de X-Klasse, als zou het een verklede Nissan Navara zijn. Met die Japanner heeft de Mercedes immers een aantal componenten gemeen. Het zijn er lang niet zoveel als vaak gedacht (want het complete koetswerk en interieur is specifiek). Maar je kan niet ontkennen dat die Mercedes wordt aangedreven door Japanse mechaniek. Tot nu.

Mercedes X 350d 4Matic

Mercedes legt nu de eerder aangekondigde zescilinder in de neus van hun pickup. Die moet onder meer ruzie zoeken met de VW Amarok V6. In een segment waar de Nissan Navara en de technisch identieke Renault Alaskan zich niet wagen.

Je zag het goed - het is een zescilinder in v-vorm. Mercedes schakelt voor z’n berlines inmiddels over op lijnmotoren met zes cilinders. Want die bieden meer mogelijkheden voor hybridisering, elektrificatie (beiden omwille van hun compactere bouw) en hebben een wat meer verfijnde loop. Het eerste speelt hier niet, want de Nissan-basis kan geen elektrisch systeem van 48V verwerken. En vermogen en trekkracht wegen nog net iets zwaarder dan finesse. De drieliter levert dan ook 258pk en 550Nm. Aardig voor een pickup. Een 7G-Tronic automaat is standaard en als permanente vierwielaandrijving.

En de prijs?

Midden 2018 kan je de X 350d 4Matic op de kop tikken. Een Belgische prijs is er nog niet. Een Duitse wel: € 53.360. Het verschil met de Belgische markt is zelden veel groter dan de inspanning die de hogere BTW bij ons vergt.