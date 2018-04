Alpine A110 met minder en meer op Autosalon Genève

Door: BV

De Première Edition van de nieuwe Alpine A110 (test hier) is zo ongeveer in alle landen uitverkocht. En dan is het tijd om met de lichtgewicht tweezits-sportauto wat meer te gaan doen. Op het Salon van Genève presenteert de Renault-dochter uit Dieppe twee nieuwe versies. De ene heet Pure (in wit), de andere Légende (in grijs).

Licht of comfortabel

De Fransen verspillen opvallend weinig woorden aan de uitrusting van de Pure. Bij de Légende kan er van af dat die is uitgerust met instelbare Sabelt-zetels, leder en sierlijsten in carbon. Leidt er maar uit af dat de Pure dan net die dingen niet heeft.

De 250pk sterke 1,8l viercilinder turbomotor en de zeventrapsautomaat met dubbele koppeling - daar wijzigt natuurlijk niets aan. Je kan je er nog steeds in 4,5 tellen mee naar de honderd reppen.