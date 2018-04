Meer over de nieuwe VW Touareg

Door: BV

Nieuws dat eens niét te maken heeft met het Autosalon van Genève dat volgende week de deuren opent. De volgende generatie van de VW Touareg gaat immers niet daar in première, maar zal pas enkele weken later op Chinese bodem onthult worden. Een eerste teaser daarvan hebben we al een tijdje achter de kiezen. Nu komen de Duitsers met wat meer informatie waaronder de eerste beelden van het interieur.

Kleinere draaicirkel

Dat de Touareg zich bij de vier wielen zou laten sturen, stond in de sterren geschreven. De Cayenne en Q7 doen dat immers ook. Dat helpt bij lage snelheden (tot 37km/u specificeert VW nu) om de draaicirkel te beperken. Van 12,2m bij het uitgaande model tot 11,13m bij de nieuwe generatie.

Twee schermen

De meeste aandacht spendeert het bedrijf nu aan het interieur. Daar vestigt het graag de aandacht op de aanwezigheid van echt aluminium en hout. En aan schermruimte is er evenmin een gebrek. Je kan voor je uit staren op een exemplaar van 12” ter vervanging van de conventionele tellers of naar de middenconsole kijken waar een exemplaar met een diameter van 15” gehuisvest is.