Facelift voor Nissan IMx concept

Door: BV

Afgelopen jaar stelde Nissan de IMx concept, een compacte crossover, al eens voor op het Autosalon van Tokio. Nu staat hij weer te blinken op het Autosalon van Genève. Niet helemaal identiek overigens, want hij kreeg onder meer aanpassingen aan de grille, de sierlijsten, de kleur en de velgen. Een facelift! En hij werd slimmer, want hij communiceert met andere voertuigen om de bestuurder bijna proactief bij te staan en zijn reactietijd te verkleinen. Een nogal gratuit statement, want er is geen kat die dat kan nagaan.

Elektrische aandrijving

Uiteraard wordt de crossover, die nu een tikkeltje stoerder oogt, elektrisch aangedreven. Voor deze IMx Kuro claim Nissan een bereik van 600km terwijl de bestuurder 429pk en 700Nm ter beschikking krijgt.