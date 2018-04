Alpina XD4 is er ook al

Door: BV

lpina, de tuner met constructeursstatus die beste maatjes is met BMW, stelde op het Autosalon van Genève nog de XD3 voor. Een retesnelle SUV. Eigenlijk een BMW X3 die natuurlijk technisch helemaal gelijk is aan een X4. Het mag dan ook niet verbazen dat die nu dezelfde behandeling krijgt.

6 cilinders, 4 turbo’s, 8 versnellingen, vier aangedreven wielen

De technische layout is identiek aan die van de X3. Dat wil zeggen dat alles wat in de tussentitel staat wordt ingeschakeld om 388pk en 700Nm op te wekken. Pittig voor een diesel. Even vanuit stilstand de honderd aantikken neemt niet meer dan 4,6 seconden in beslag en de top bedraagt nu 268km/u. Maar naar verluidt zijn vooral de tussenacceleraties die het asfalt in plooien trekken.

Specifieke kit

Natuurlijk hoort ook hier weer een aangepaste koetswerkkit bij. De stijl van de ingrepen is typisch voor het huis. Noteer in dit geval alleen nog even de discrete achtervleugel die specifiek voor de XD4 werd ontwikkeld.