Alpina XD3 is een machtig snelle SUV

Door: BV

Alpina introduceert op het Autosalon van Genève de nieuwe XD3. Dat is een BMW X3 die aan de spinazie heeft gezeten. En dat komt omdat er onder de kap een 3-liter zes-in-lijn diesel ligt met 4 turbo’s. Goed voor 388pk en een berg trekkracht. 770Nm om precies te zijn.

Hoe snel?

De aandrijflijn omvat een achttrapsautomaat en vierwielaandrijving. De combinatie is beslist niet langzaam. De topsnelheid is opgetrokken tot 266km/u, kwestie van in elk geval al een normale fabrieks-X3 op de Autobahn achter je te kunnen laten. In de sprint doet hij dat ook. Sterker nog - je zal van zéér goeden huize moeten zijn om hem bij te benen. De honderdsprint wordt immers al in 4,6 tellen afgehaspeld.

Zoals steeds is ook deze Alpina voorzien van aanpassingen aan de ophanging, de wielen en de remmen, naast de esthetische aanpassingen die er een herkenbaar product van maken.