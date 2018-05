Frankrijk: je betaalt meer péage deze zomer

Door: BV

Bij de ingang van 2018 verhoogde Frankrijk de péage. Wie de traditionele zomertrip naar het zuiden aanvat zal deze zomer dus meer betalen. Veel voel je er niet van want de verhoging bedraagt tussen 0,3 en 0,4%. Ook in 2019 en 2020 zullen de tarieven met vergelijkbare stappen omhoog gaan. Het verschil zal niettemin voldoende zijn om geplande werken aan de snelwegen te financieren.

Hoe verder hoe duurder

Het tolsysteem in Frankrijk is best ingewikkeld. De tarieven zijn (logischerwijze) onder meer afhankelijk van hoever je rijdt. De route van het Zuid-Franse Cannes naar Parijs kost bijvoorbeeld € 142. Wie van Metz - in de buurt van de Duits-Franse grens - naar Parijs rijdt, betaalt dan weer € 53. In het eerste geval kwam er door de maatregel een kleine euro bij.