Herbert Diess is nieuwe VW-baas

Door: BV

De Volkswagen-groep heeft vanaf vandaag een nieuwe topman. Matthias Müller is, zoals eerder deze week al wel vermoed, bedankt voor bewezen diensten. Zijn contract liep nog tot 2020. Hij ruimt vandaag nog z’n kantoor op en ontvangt een ontslagvergoeding van niet minder dan € 20 miljoen.

Müller is niet de enige die plaats moet ruimen in deze paleisrevolutie. Ook op een aantal andere topposities rollen er koppen.

Wat bij BMW niet lukte

Herbert Diess neemt het roer bij Volkswagen. Diess, nu 59 jaar, had ooit de ambitie om topman van BMW te worden. Daar was hij verantwoordelijk voor de grote investeringen in elektrische mobiliteit (die tot op heden de verwachtingen niet inlossen) en een flinke besparingsronde (die, zo erkennen fans, alleszins géén betere BMW’s heeft opgeleverd). Hij is sinds 2014 actief bij VW en kan zo onmogelijk mede-verantwoordelijk zijn voor het dieselschandaal waardoor Müller een beetje tegen wil en dank werd gepromoveerd dan Porsche-topman naar VW-baas.

Diess, een in München geboren Oostenrijker, is bij VW de bezieler van het elektrische voertuigprogramma. Hij wil die strategie nog veel harder doordrukken samen met een grotere aandacht voor mobiliteitsdiensten en technologie. Allemaal zaken die de autosector als belangrijke toekomstige strategieën beschouwd.

Sneller beslissen

Diess wil ook de merken-structuur herschikken en meer verantwoordelijkheid geven aan individuele chefs. Dat moet ervoor zorgen dat het bedrijf sneller inspeelt op wijzigingen. De 64-jarige Müller bleek niet in staat de wijzigingen op dat vlak voldoende snel door te voeren, ofschoon hij VW wél succesvol door een crisis leidde die het merk erg zuur had kunnen opbreken. Voor die diensten wordt hij door het bedrijf uitgebreid bedankt.