Volgende Subaru WRX wel voer voor liefhebbers maar...

Door: BV

Liefhebbers van de Japanse boxermotor mogen op beide oren slapen. En ook die van handbediend schakelplezier. Heel wat merken zien een automaat als een handige, snelle manier om de springtijd van hun sportieve modellen op te smukken, maar bij Subaru houdt men voor de volgende WRX de opties alvast open. Of het je het nu specifieke zal moeten vragen of niet: een handbak zal kunnen.

Oei, niet voor Europa?

Helaas voor ons, maar we zitten in de hoek van de wereld waar nu eenmaal het voortouw wordt genomen voor wat uitstoot betreft. En terwijl de Japanners nog op heel wat plaatsen een opvolger voor de huidige WRX of STi zullen kunnen commercialiseren… zijn wij er niet bij. De STi zal het niet eens zo lang uithouden. Wie al eens wil kijken wat hij zal missen… de verschillende Viziv prototypes, gaven een goede indicatie.

Wel voor Amerika

Het is Tom Doll, de baas van Subaru North America, die de eerste details de wereld in stuurde. Er was zelfs nieuws over het vermogen. Dat zou voor het eerst boven 300pk uitstijgen.