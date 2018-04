Ook Ferrari met vier cilinders is miljoenen waard

Door: BV

Stond je net op het punt om € 5 miljoen te bieden voor de McLaren F1 van Ayrton Senna? Wacht dan nog eventjes, want deze Ferrari uit 1953 zit in dezelfde prijsklasse. En ook deze gaat in Monaco onder de hamer.

Uniek exemplaar

Het gros van alle Ferrari werd en wordt aangedreven voor acht- en twaalfcilindermotoren. Een zescilinder is een uitzondering en een viercilinder die ooit ontwikkeld was voor Formule 2… dat is ongezien. Bijna. Deze Ferrari 625 Targa Florio heeft immers een 2,5l viercilinder lijnmotor onder de kap. Hij stamt uit de beginjaren van Ferrari en is het enige overlevende exemplaar van amper drie geproduceerde eenheden.

Matig succesvol

Was dit een auto van een minder mondain merk, dan zou geen hond ernaar omkijken. De auto is immers wel gebouwd voor de Targa Florio, maar hij wist die niet meteen verpletterend te winnen. Mike Hawthorn (later Brits F1-kampioen) en Umberto Maglioli (die in 1954 de Carrera Panamericana zou winnen) reden er wel mee, maar ronkende overwinningen kwamen er niet van.

Z’n koetswerk kon ook al op niet veel bijval rekenen. Vignale bouwde hem oorspronkelijk als een aerodynamische coupe, maar Enzo Ferrari vond het niet goed. Die hakte het dak eraf en stuurde de auto vervolgens naar Scaglietti omdat hij de grille nog altijd te groot vond.

De auto werd in 1974 ontdekt op een autokerkhof in Napels. Daarna werd hij weer in z’n oorspronkelijke staat hersteld.