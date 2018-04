Niet één maar twee Enzo Ferrari-films op komst

Door: BV

Het leven van Enzo Ferrari had het allemaal. Hoogtes, laagtes, drama, glamour… niet zo gek dus dat er een film in de maak is rond de kleurrijke en controversiële Ferrari-oprichter. Robert de Niro wil zich in die rol steken in een prent die van de jaren veertig tot de jaren tachtig zal lopen.

Twee films

Maar het project met frontman De Niro is niet de enige Enzo Ferrari-verfilming die op het programma staat. Producer Michael Mann loopt ook al 15 jaar rond met de idee om Ferrari naar het grote scherm te brengen en hij heeft Christian Bale gestrikt voor de hoofdrol. Deze tweede prent gooit het over een andere boeg en zal focussen op een korte periode in het leven van Ferrari.

1957 is het jaar

1957 was een erg intens jaar voor Ferrari. Een jaar eerder was z’n zoon om het leven gekomen, hij kende succes en teleurstelling én het was het jaar waarin de laatste Mille Miglia werd verreden. Die race werd geschrapt na twee fatale crashes dat jaar. In één ervan was een Ferrari 335S betrokken. Die koste het leven aan piloot Alfonso de Portago, z’n copiloot en negen toeschouwers.