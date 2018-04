Peugeot nekt driedeurs 208

Door: BV

Wie nog een nieuwe Peugeot 208 met drie deuren wil kopen, wacht best niet te lang. De Fransen houden de variant immers voor bekeken. ‘Binnenkort’, al is niet helemaal duidelijk wanneer dat precies is.

De driedeurs is gezien

De verkoop van auto’s met drie deuren is al een ganse tijd tanende. He tis al een tijdje geleden dat je bijvoorbeeld bij Renault nog een Clio driedeurs kon krijgen. Volkswagen schrapte de minder praktische variant al uit het aanbod van de Polo en hetzelfde gebeurde bijvoorbeeld ook al met de Seat Ibiza en de Kia Rio. Nu tikt ook Peugeot de driedeurs uit het aanbod. De volgende Peugeot 208, waar al flink aan getimmerd wordt achter de schermen, zal louter nog als vijfdeurs verschijnen.