SUV-met-kont: Mercedes Maybach Ultimate Luxury Concept

Door: BV

Maybach liet zich niet eens zo lang geleden al eens opmerken met de ronduit uitzinnige Landaulet op basis van de G-Klasse. En nu is het luxelabel van Mercedes-Benz er weer met een nieuwe SUV. Een concept car die Ultimate Luxury heet, maar zichzelf vooral met z’n vorm in de kijker werkt.

GLE-maten met S-Klasse interieur

Tot vervelens toe moet we op deze pagina’s melden dat de SUV tegenwoordig heer en meester is. Mercedes weet dat ook want het bouwt er nogal wat variaties op. En er komen er nog bij. Deze nieuwe Maybach is een mengelmoes van een Mercedes GLE Coupé en een S-Klasse, op smaak gebracht met exotische materialen en ornamenten.

Originele achterzijde

Op de neus is de creatie nogal generisch, maar achteraan ontbrak het de ontwerpers dan weer niet aan originaliteit. Een gespleten achterruit (eerder al gezien bij Maybach concepts) en een kont met zowaar een conventionele kofferklep.

De Maybach Ultimate Luxury Concept debuteert op het Autosalon van Shanghai.