Waarom de BMW i8 Roadster een valse luchtuitlaat heeft (en de coupé niet)

Door: BV

De woorden ‘sober’ en ‘eenvoud’ kwamen naar alle waarschijnlijkheid niet voor in de designbriefing voor de BMW i8, die nu al vier jaar op de markt is. Het waren wellicht eerder woorden als opvallend, apart, hoogtechnologisch die op het inspiratiebord van de tekenaar prijkten. En dat werd het ook - met er voor de goede orde wat aerodynamische trucs tussendoor geweven. De vorm van de c-stijl bijvoorbeeld. Of de luchtdoorstroomopening op de neus. Die voert de koellucht van radiator af.

Probleem voor roadster

Bij de ontwikkeling van de i8 Roadster (test hier), begon het team louter met een i8 waarvan - letterlijk! - het dak was afgezaagd. De structuur bleek dat opvallend goed te verteren, maar al bij eerste tests bleek een eigenaardig probleem met de temperatuur. In het passagierscompartiment werd het bij rijden met een open dak opvallend snel onaangenaam. De schuldige was de warme luchtstroom die door de koelopeningen op motorkap kwam. Na over de voorruit te zijn gegaan rolde die het open compartiment in. Tot 70°c warm was die.

En de oplossing?

De oplossing lag voor de hand… de luchtdoorstroomopeningen bovenop de neus dichtstoppen. Maar die warme lucht moest wel ergens anders heen. Het team overwoog naar verluidt 10 verschillende mogelijkheden. Uiteindelijk voert de i8 Roadster de lucht onderaan af, bij de bodemplaat. Dat zorgde ervoor dat de tekenaars geen andere koetswerkpanelen moesten voorzien. Het verhoogde evenwel de luchtdruk onder de wagenbodem, terwijl je die idealiter (omwille van het aanzuigeffect) zo laag mogelijk wil hebben. Een euvel dat ten dele werd opgevangen door de bodemplaat vlakker te maken, zodat de hete lucht zich sneller uit de voeten kan maken. Daarbij werd ook gekeken of die niet bij de achterremmen passeerde. Dat zou nefast zijn voor de goede werking ervan.

Stijlelement

De contrasterende, in zwart uitgevoerde, centrale V-vormige uitsnijding voor de voorruit - één van de opvallendste stijlkenmerken van de i8 - dankt z’n bestaansreden aan die afvoer van koellucht. Strikt genomen is ze op de Roadster overbodig, maar om evidente redenen besloten de Duitsers ze te behouden. De koelsleuven zitten er ook nog. Ze zijn eenvoudigweg afgedekt met zwarte plastic plaatjes. En nu weet je waarom.