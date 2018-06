1987: VW doet Pikes Peak met deze 600pk sterke Golf met 2 (!!) motoren

Door: BV

Elk jaar in juni wordt de stilte en idylle van de ruim 4000 meter hoge Pikes Peak in de Amerikaanse staat Colorado geruild voor het gehuil van motoren, het gegil van banden en het gejoel van een enthousiaste autosportminnende menigte. Al meer dan een eeuw is dat zo, zoals we eerder al op auto55.be (geschiedenis Pikes Peak hier) uit de doeken deden. En elk jaar is er wel één of ander automerk dat er zich in de kijker wil werken. Met een honger naar prestaties en - natuurlijk - publiciteit. Volkswagen hoopt met de elektrische I.D. R Pikes Peak op een flitsende tijd. Misschien wel op een nieuw record.

Het is evenwel niet voor het eerst dat de Duitsers zich er laten opmerken. In 1987 kwamen ze aan de start met deze Golf II Pikes Peak. Een monster met vierwielaandrijving en zowaar twee onafhankelijk van elkaar werkende verbrandingsmotoren. Samen, zo werd gezegd, waren ze goed voor 600pk. In realiteit was elk van de turbocentrales 326pk sterk, ook al waren ze slechts 1,8l groot. De turbotechnologie was geleend uit de Group B van de rallysport. Ja, die turbomotoren die zo snel werden dat ze uiteindelijk werden verboden.

Voor- of achterwielaandrijving

Elk van de motoren dreef een as aan. Het was vanzelfsprekend de bedoeling om de Golf Pikes Peak zo snel mogelijk de berg op te stuwen. Maar in theorie kon elke motor apart bediend worden en was deze creatie net zo makkelijk als voor- of achterwielaandrijver te beschouwen.

Terwijl de eerste motor op de traditionele plaats werd ingewerkt, kwam de tweede motor op de plaats van de achterbank te liggen. Om die gekoeld te krijgen werden sleuven in dak en flanken voorzien en werd de kofferklep voorzien van twee grote kokers waarin ventilatoren hitte aan de extra radiator onttrokken.

Jammer maar helaas

Aan het stuur verscheen Klaus-Joachim Kleint. Een rallypiloot uit Hamburg die de berg al twee keer eerder beklom. Een succes werd het evenwel niet. Het recept met de twee motoren leek niet te werken. Hij kreeg af te rekenen met een mechanisch defect en moest opgeven met de finish in zicht.