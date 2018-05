Mercedes AMG GT Roadster + S

Door: BV

Bekijk het gamma van de meeste sportwagenmerken (en zet de Porsche 911 maar voorop) en je ziet een veelvoud aan modelvarianten. In dat segment ben je als automaker bijna gedwongen om elke smaakvariatie op z’n wenken te bedienen. In het gamma van de Mercedes-AMG GT Roadster zat nog een gaatje tussen de GT Roadster en de GT C (test hier). En daarom is er nu de GT S Roadster. Goed voor 522pk (meer dan de GT, maar minder dan de GT C) en 670Nm (idem).

Opgewaardeerd

De GT S Roadster zend z’n vermogen altijd via een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling naar de achterwielen. In 3,8 tellen gaat hij naar de 100 (amper trager dan de GT C) en hij gaat door tot 308km/u. Hij krijgt ook enkele aanpassingen mee. Achterwielen die een inch groter zijn dan vooraan, een elektronisch gestuurd limited-slip-differentieel en een uitlaatlijn die de 4-liter V8 gemener laat klinken.