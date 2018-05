Eerste details vernieuwde Kia Sportage

Door: BV

Kopen en rijden zal pas kunnen na het Autosalon van Parijs (in oktober), maar Kia heeft nu al het doek getrokken van de vernieuwde Sportage. Het grootste nieuws zit onderhuids: twee nieuwe diesels waaronder een mild-hybrid. Van de Sportage verkocht Kia vorig jaar alleen al 131.000 stuks. En door wat puntjes op de ‘i’ te zetten moet het succes bestendigd worden.

Exterieur

De gefacelifte Kia Sportage pakt onder meer uit met een nieuwe voor- en achterbumper, hertekende koplampen die vol gestopt zijn met de zogenoemde 'ice cube' LED-blokken en een behoorlijk gewijzigd design voor de mistlampbehuizingen. Verder is er vers 16, 17 en 19 inch lichtmetaal, nieuwe kleuren en kunnen kopers desgewenst kiezen voor verchroomde sierstrips of metallic skidplates. De GT Line-uitvoering is ook weer van de partij en legt meer de nadruk op blinkend zwart plastic. Die heeft standaard 18-duimers.

Interieur

Binnenin monteert Kia een nieuw stuurwiel, een verbeterd instrumentarium en nieuwe zwart-grijze bekleding. Wil je luxueuzer zitten dan is er weerom de GT-line, mat tweekleurig of louter zwart leder.

Niet meteen zicht- of merkbaar is de uitbreiding van het aantal veiligheidsvoorzieningen. Zo zijn Smart Cruise Control en vermoeidheidsherkenning aan het palet toegevoegd en is er een 360°-systeem voor makkelijker in- en uitparkeren. Daarnaast heeft infotainment een update gekregen,

De diesels

Motorisch zwaait Kia de 1.7 liter diesel (test hier) uit ten gunste van een gloednieuwe 1.6 CRDi. Die nieuwe dieselmotor levert 115 of 136 pk en weet een maximumkoppel te ontwikkelen van 320Nm, standaard gekoppeld aan een manuele versnellingsbak. Een 7-traps automaat met dubbele koppeling is optioneel, net als (niet permanente) vierwielaandrijving.

Nog een debutant is een tweeliter diesel die is gekoppeld aan een krachtigere 48 Volt-batterij, een zogenoemde mild-hybride. Maar de exacte specificaties geeft Kia er nog niet van vrij.