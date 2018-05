Ferrari heeft weer one-off: SP38

Door: BV

Af en toe pakt Ferrari uit met een uniek model dat door de Special Project-afdeling op vraag van een klant is gebouwd. Dat je daarvoor vermogend moet zijn, hoeven we er niet bij te vertellen. En of Ferrari aan een project begint bij je eerste 1, 2, 10 Ferrari’s, betwijfelen we ook. Allen zijn ze herkenbaar aan de letters SP. Dit is de SP38, voor een onbekende eigenaar die al een hele reeks Ferrari’s in z’n garage heeft staan.

Ode aan F40

De man of vrouw in kwestie heeft een zwak voor de legendarische Ferrari F40. En dat moet in het design van deze SP38 op subtiele wijze terug te zien zijn. De klant verzocht ook specifiek kleine koplampen. Wellicht is hij geen fan van de gigantische lichtblokken die auto’s (in het algemeen) en Ferrari’s (specifiek) van tegenwoordig torsen.

Aan de krachtbron is niet gesleuteld. Daar zit nog steeds de 3,9l V8-biturbo van donorauto 488 GTB. Dat wil zeggen: 670pk en 760Nm. Dit weekend staat de SP38 te blinken op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este.