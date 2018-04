Rod Stewart is z'n Ferrari F40 beu

Door: BV

En het lijkt erop dat hij er al niet al te gek van was om mee te beginnen. De auto werd door de rocker nieuw gekocht, maar hij zette slechts 13.000km op de teller.

Slechts 213 stuks

Van de Ferrari F40 zijn tussen 1987 en 1992 exact 1.337 stuks gebouwd. Maar van de door een 2,9l V8 met turbo’s aangedreven in carbon uitgevoerde tweezitter zijn er slechts 213 in de VS geleverd. Er wordt niet achter gesloten deuren onderhandeld - er wordt geveild. Eind juli is het zover, dan gaat hij bij Auctions America onder de hamer. De verwachting is dat hij meer dan een miljoen dollar zal opbrengen.