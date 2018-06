Porsche doet het weer: 911 Speedster

Door: BV

De huidige 911-generatie loopt op z’n laatste benen. Binnenkort is het ermee gedaan. Maar voor het zover is, wil Porsche nog even wat speciaals doen. Net als bij de 997 komt er nog een Speedster. Officieel gaat het nog om een concept car, maar er zijn al gecamoufleerde prototypes betrapt. Reken er dus maar op dat dit ding binnenkort in de catalogus staat. Sparen is de boodschap, want dat het model niet goedkoop wordt, ruik je van ver.

Beproefd recept

De nieuwe 911 Speedster Concept volgt het klassieke recept van z'n 356-oervader: open, een frameloze voorruit, niet meer dan twee zitplaatsen, een double-bubble achtersteven en een interieur gericht op puur autorijden. Het gewicht beperken was ook belangrijk. Daarom tref je geen muziekinstallatie of navigatiesysteem in de Speedster aan. De wielkasten, kofferklep en afdekking van de achterzijde zijn vervaardigd uit koolstofvezel-composietmateriaal. Verder knipoogt het kleurenschema naar de vroege racers van Porsche, iets dat ook geldt voor details als de centraal in de kofferklep geplaatste tankdop in jaren '50-stijl, de buitenspiegels in klassieke 'Talbot'-vorm' en de uitvoering van de koplampen.

Dat het met de rijeigenschappen ook wel snor zit, wil Porsche aangeven door op het hart te drukken dat haar Motorsport-divisie zich ermee gemoeid heeft. Hij hoort in het straatje van de GT2 RS en GT3 RS thuis. Enkel het vermogen wordt alvast prijsgegeven: 500 pk. Gekoppeld aan een handbak. Het onderstel van de 911 Speedster Concept is in principe afkomstig van de 911 GT3, aldus Porsche. De 21 inch wielen met het gekende Fuchs-design dan weer specifiek voor de Speedster. Een speciaal uitlaatsysteem met uitlaatpijpen van titanium maakt dit dakloze pretpakket compleet.