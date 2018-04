Porsche 911 als Speedster

Door: BV

Net toen je dacht dat het onmogelijk was, komt Porsche toch nog met een nieuwe versie van de 911 op de proppen. Maar ditmaal is er wat speciaals aan de hand. Het gaat immers om een creatie van de Porsche Exclusive-afdeling, die zich bezighoudt met speciale projecten. Ditmaal is de 911 herdacht als Speedster. Het is een hele tijd geleden dat er nog een Speedster in de catalogus stond, maar de specifieke vorm van de afdekkap is nog steeds onmiddellijk herkenbaar. Als eerbetoon aan de originele 356 Speedster houdt Porsche de oplage van deze creatie beperkt tot 356 stuks. En die gaan niet voor een prijsje van de hand; Porsche wil er dik € 201.000 voor.

Hoewel de Speedster achterwielaandrijving heeft, beschikt hij toch over het 44mm bredere koetswerk van de vierwielaangedreven versies. En hij valt op door z'n specifieke velgen en de blauwe tint die voor de gelegenheid is ontwikkeld. Als je dat spuuglelijk vindt - geen nood, gewoon wit kan ook. De 3,8l grote boxermotor levert 408pk. Dat zijn er 23 meer dan in de gewone Carrera S, maar toch is dit niet het enige product waarin die configuratie verkrijgbaar is. Je hebt eveneens steeds recht op een PDK-automaat met zeven overbrengingsverhoudingen. Het debuut is uiteraard voor Parijs.