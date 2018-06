Bijna 10% personeel Tesla ligt eruit

Door: BV

Er gaat bijna geen week voorbij of Tesla weet het nieuws te halen. De jongste tijd heeft het bedrijf overigens meer en meer moeite om dat op een positieve manier te doen. Vooral de cijfers staan onder druk. Tesla timmert nu al bijna 15 jaar aan de weg en sloot nog nooit een jaar af met winst. Een lange periode van verlies is bij dergelijke bedrijven na de opstart niet uitzonderlijk, maar inmiddels vinden velen dat het te lang duurt en neemt de kritiek toe. Topman Elon Musk voelt almaar meer druk. En nu wordt er ook in het personeel gesnoeid.

Eind 2017 werkte er bij Tesla 37.500 man. Inmiddels zijn dat er nog meer. En daarom gaat de bezem erdoor. Vooral in de ondersteunende functies wordt gesnoeid. Bijna een tiende van het personeel zal moeten vertrekken.