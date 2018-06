Toyota plant hypercar op basis Le Mans-racer

Door: BV

Afgelopen weekend won Toyota eindelijk de 24h van Le Mans. Winst die de geschiedenisboeken ingaat als weinig betekenisvol - er was geen concurrentie. Het werd dan ook één van de saaiste edities in jaren. Maar Toyota wil zich niettemin graag wentelen in Le Mans-glorie door de TS050 om te turnen tot een hypercar voor openbare weg.

GR Super Sports

Met de GR Super Sport Concept wil Toyota al een voorproefje geven van wat het bedrijf wil bereiken met de volgende generatie sportwagens. De auto deelt heel wat hardware met de raceversie, met inbegrip van de 1.000pk sterke V6-hybride aandrijving.

Toyota’s Le Mans-deelname lijkt dan wel erg op een troostprijs - het levert wellicht ook de meest extreme Toyota-met-nummerplaat ooit op.