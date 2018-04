Japans onderonsje

Door: REDACTIE

Volgens de Japanse economische krant 'Nikkei' onderhandelen Toyota en Mazda over een samenwerking op het vlak van hybridetechnologie. Het zou een primeur zijn dat de onbetwistbare leider op het gebied van hybridewagens zijn kennis en ervaring zou delen met een concurrent. Toyota zou de belangrijkste componenten voor de bouw van een hybridemodel leveren aan Mazda, dat voorziet om in 2013 een dergelijk model te introduceren. Toyota wil het bericht niet bevestigen, maar de krant 'Nikkei' staat bekend voor haar zeer betrouwbare informanten en wijst er zelfs op dat de onderhandelingen in een eindfase zitten. Mazda had aanvankelijk 2015 als introductiejaar vooropgesteld voor een hybridewagen, maar de samenwerking met Toyota zou het project twee jaar vroeger marktklaar maken. Mazda heeft verder ook plannen met waterstofaangedreven auto's en elektrische voertuigen.