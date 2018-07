Fiat viert 60 jaar 500 Spiaggina

Door: BV

In 1958 bracht Fiat de 500 Jolly, ook bekend als ‘Spiaggina’ of strandbuggy, uit. Tot 1965 werd die gebouwd door de Carrozzeria Ghia en verkocht in Europa, de VS en Zuid-Afrika. Hij koste dubbel zo veel als de gewone 500, maar door z’n stijl werd hij toch populair onder de beau monde van dat tijdperk. Onder meer scheepsmagnaat Aristotle Onassis en acteur Yul Brynner lieten zich ermee opmerken. Fiat viert nu de zestigste verjaardag van die guitige strandjutter. Niet één keer, maar twee keer.

Beperkte serie

Een nieuwe Fiat 500 Spiaggina ziet het levenslicht als een speciale editie die beperkt wordt op 1.958 exemplaren. Dat is een cabriolet met een exclusieve Volare Blue-kleurstelling en een ivoren soft-top. Andere onderscheidende kenmerken zijn een witte gordellijn, een set retro 16-inch lichtmetalen wielen, verchroomde buitenspiegels, vintage Fiat-logo's en een verchroomde "Spiaggina '58" -badge in cursief schrift.

Aan de binnenzijde vinden we bijpassende Volare Blue-details op het dashboard en een tweekleurig ontwerp voor de stoelen Nast specifieke vloermatjes.

Bij de uitrusting horen een digitaal instrumentenpaneel, automatische klimaatregeling en parkeersensoren. De enige beschikbare motor is de 1,2l van 69pk die voldoet aan de jongste Euro 6d-emissienormen.

Liever wat extremer?

Wat extremer is de ‘Spiaggina by Garage Italia’, de tuner die net als Fiat door de familie Agnelli wordt gecontroleerd. Die zorgen voor een veel extremere interpretatie die het helemaal zonder dak stelt en een ingekorte voorruit heeft. De twee voorzetels zijn vervangen door een bank en de achterzetels zijn geofferd ten voordele van een laadruimte die met kurk is bekleed.

Over een prijs wordt niet gerept, maar Garage Italia maakt wel duidelijk dat het orders voor het modelletje accepteert. En hier kan je kiezen voor eender welke motor uit het Fiat 500-aanbod.