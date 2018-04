Wij willen deze Fiat 500 Jolly uit 1957

Door: BV

Het duurt nog een paar maanden eer één van de leukste varianten van de Fiat 500 (waarvan je hier het verhaal leest) onder de hamer gaat. Nog tijd genoeg dus om je spaarvarken te slachten. Daar moet dik € 70.000 inzitten als je deze blinkende brok nostalgie naar je vakantiehuis aan de Italiaanse Amalfi-kust wil laten verschepen.

Fiat 500 Jolly

Voor niets anders dan ontspanning en plezier is de Jolly gemaakt. Het autootje was helemaal afgestemd op het strandleven. Rieten stoeltjes werden toegevoegd en de deuren en het dak werden geschrapt (al zijn er wel exemplaren met stoffen luifel om wat schaduw te creëren). Het was geen prutswerk. Stijlhuis Ghia hield zich met de ombouw bezig. Je zal de biedoorlog moeten winnen van Amerikanen die ook nog wat kunnen aanvangen met de Californische nummerplaat waarop ‘JOLLIE’ staat te lezen.