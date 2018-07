Mercedes gooit deur van nieuwe GLE open

Door: BV

Mercedes heeft een nieuwe GLE klaar staan. Het uiterlijk, dat ongetwijfeld evolutief vormgegeven zal zijn, is nog even geheim. De deur naar het interieur gooien de Duitsers nu al open.

Mercedes Benz User X-perience

De standaard lay-out met twee schermen is vergelijkbaar met de nieuwe A-Klasse. Maar de schermen zijn groter. Daar waar ze bij de A een diameter hebben tot 10,25” zal de GLE uitpakken met exemplaren van 12,3”. De SUV maakt tegelijk de omschakeling van het Comand-infotainmentsysteem van het merk naar het nieuwe MBUX (dat we hier al eens uitgebreid uit de doeken deden). Dat zal uiteindelijk in elke Mercedes terug te vinden zijn.

De volgende generatie GLE krijgt ook een nieuw stuurwiel. Daarop zitten maar liefst 18 bedieningselementen, bovenop twee touchpads in de horizontale spaken. In de middenconsole zit nu ook een grotere touchpad. Wellicht, optioneel.

Vier verlichtingsmonden

De vormgeving van de nieuwe boordplank volgt de trend die is ingezet met de E-Klasse en S-Klasse. Vier ronde luchtmonden domineren het design van het centrale gedeelte. De Duitsers verheffen dat functionele element immers tot een heus stijlitem. Bij de middenconsole vinden we tenslotte ook nog de handgrepen noemenswaardig.

De GLE W167 zal rusten op een nieuwe bodemgroep die een lager gewicht en een grotere wielbasis combineert. Dat zal de ruimte voor de passagiers achteraan ten goede komen.