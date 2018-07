Volkswagen kampeerauto

Door: BV

De bestelwagenafdeling van VW onthult eind augustus een nieuwe kampeerwagen. Die is geïnspireerd op de California XXL. Een studiemodel dat het bedrijf vorig jaar voorstelde. De op de Crafter gebaseerde mobilhome zal z’n debuut beleven op het Caravan Salon dat van 24 augustus tot 2 september wordt gehouden.

Maatje meer

De naam Californië werd in 1988 geïntroduceerd om de kampeerwagenversie van de ‘Bulli’, dan reeds toe aan zijn derde generatie, aan te duiden. Op 30 jaar tijd zijn er al meer dan 100.000 stuks van gebouwd. Volgens het automerk is het daarmee de meest succesvolle compacte kampeerauto aller tijden.

De Crafter is een flinke maat groter dan de Multivan die de basis vormt voor de gewone California. Daardoor is er aan de binnenzijde van de XXL ook plaats voor een badkamer met douche en toilet, en verder uitgewerkte keukenblokken en slaapgedeelten. Er is sprake van een gootsteen, een koelkast en een gasfornuis met twee pitten. De concept car (die je hier kan bekijken) was ook voorzien van een twee meter lange slaapplaats en zetels die 180° konden draaien. Het is nog even afwachten of die ook op het seriemodel terug te vinden zullen zijn.